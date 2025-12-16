Сотрудники Росгвардии открыли мемориальную доску ветерану войны в Солнечногорске

Сотрудники спецподразделения СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Василию Николаевичу Рыбакову. Мероприятие прошло в городском округе Солнечногорск у дома, где ветеран прожил последние 20 лет.

В церемонии участвовали представители Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», родственники, местные жители и офицеры Росгвардии. Присутствующие почтили память Василия Рыбакова, почетного гражданина Андреевки и Солнечногорска, казачьего полковника, который скончался в этом году в возрасте 102 лет, и возложили цветы к мемориальной доске.

В Росгвардии отметили, что участие бойцов спецподразделения подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигам ветеранов. Василий Рыбаков был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией», «За освоение целинных земель» и более 15 юбилейными медалями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.