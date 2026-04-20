Сотрудники полиграфических предприятий Подольска получили награды в честь Дня российской Полиграфии

17 апреля в администрации Городского округа Подольск прошла торжественная церемония награждения работников полиграфической отрасли, приуроченная ко Дню российской полиграфии. В нем приняли участие заместитель главы округа Марк Феофанов и первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

За многолетний плодотворный труд и высокие производственные достижения заместитель главы округа Марк Феофанов вручил медали «За безупречную службу» I, II, III и IV степени одиннадцати специалистам. Награды получили представители ЗАО «ГК АККОРД», АО «ВМС‑Принт», ООО «Этикор Ин» и ООО «МБМ‑Групп».

Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев наградил почетными грамотами Совета депутатов семерых работников отрасли — финансовых директоров, начальников отделов, дизайнеров, менеджеров по продажам и операторов оборудования, в том числе Подольской фабрики офсетной печати.

«Спасибо за поздравления! Услышала много хороших слов о полиграфистах, очень приятно, что наш труд ценят, приятно получать награды. Горжусь нашим предприятием — это старейшее полиграфическое предприятие в округе. Существует более 100 лет», — поделилась эмоциями начальник производственно-издательского отдела АО «Подольская фабрика офсетной печати» Елена Обухова.

В Подольске успешно работают 13 полиграфических предприятий, где заняты более 1600 человек.

