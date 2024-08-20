В Истре наводят чистоту на улицах, в скверах и парках

В Истре отрудники МБУ «ДОДХИБИМР» наводят чистоту на улицах, в скверах и парках. Ежедневно «бригады чистоты» очищают урны от скопившегося мусора, передает пресс-служба администрации городского округа.

Прошел ежедневный утренний обход улиц сотрудниками МБУ ул. Босова в Истре, ул. Главной в Дедовске, в Павловской Слободе. Результат — сотни мешков банок, бутылок, оберток. Одновременно с этим идет подбор мусора на тротуарах, газонах вдоль пешеходных дорожек. За период с 9 по 16 августа сотрудниками МБУ ДОДХИБИМР было убрано в общей сложности более 13000 урн.

Обход производится в соответствии с планом графиком и утвержденного маршрута. Общий километраж территории — 3 тыс. кв. м.

Важно отметить, что одновременно с этой работой обрабатываются и обращения от жителей о необходимости уборки мусорных навалов.

За минувшую неделю были обработаны свыше двух десятков обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.