Сотрудники Мособлпожспаса помогли жителям Подмосковья во время сильных снегопадов

Сильные снегопады осложнили ситуацию на дорогах и в населенных пунктах Подмосковья. Для ликвидации последствий стихии сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказывали помощь в разных округах Московской области.

По словам первого заместителя начальника учреждения Анатолия Плевако, специалисты занимались расчисткой дворов, улиц, подъездов к детским садам, школам и социальным объектам, а также территорий у памятников. В Волоколамском округе пожарные расчистили территорию у Дома культуры в селе Осташево и помогли с разгрузкой оборудования. В отдельных случаях сотрудники помогали жителям лично, например, доставляли тяжелые сумки пожилым людям.

Только за 28 января подразделения несколько раз освобождали застрявший транспорт. В Шатуре с помощью автоцистерны и буксировочного троса спасли машину скорой помощи, в Волоколамском округе вытащили легковой автомобиль, а в Рузе помогли социальному такси преодолеть обледеневший подъем. В Ленинском и Домодедовском округах для ликвидации заторов из большегрузных машин использовали пожарную технику повышенной проходимости. В результате движение было восстановлено.

Анатолий Плевако напомнил, что в условиях снегопадов водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и по возможности воздерживаться от поездок. О происшествиях рекомендуется сообщать по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.