Сотрудники Мособлпожспас провели занятие по пожарной безопасности в Одинцовском округе

Занятие прошло в детском саду «Радуга» и было направлено на формирование у детей основ безопасного поведения. Заместитель начальника подразделения Николай Калинин отметил, что такие встречи помогают в доступной форме познакомить детей с профессией пожарного и спасателя.

Во время занятия дежурный караул рассказал дошкольникам о работе спасательной службы и объяснил основные правила пожарной безопасности. Детям объяснили причины возникновения пожаров и меры, которые позволяют снизить риск возгораний дома и в общественных местах. Особое внимание уделили практической части: воспитанникам показали оборудование и специальный инвентарь, используемые при тушении пожаров и спасательных работах, а также продемонстрировали пожарную автоцистерну.

В завершение мероприятия дети поблагодарили сотрудников Мособлпожспас за познавательный рассказ и возможность попробовать себя в роли спасателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.