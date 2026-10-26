Сотрудники «Мособллеса» получили первые служебные квартиры в Подмосковье

Сотрудники Звенигородского и Истринского филиалов «Мособллеса» получили ключи от первых служебных квартир в Истре, Рузе и Голицыно, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ключи от служебного жилья получили три сотрудника ГАУ МО «Мособллес». Старшему участковому лесничему Истринского филиала Евгению Сычеву предоставили квартиру в Истре, старшему участковому лесничему Звенигородского филиала Олегу Брыкину — в Рузе. Начальник отдела по взаимодействию с централизованной бухгалтерией Звенигородского филиала Ольга Пушненкова получила квартиру в Голицыно.

Ранее Московская областная дума приняла законопроект, расширяющий категории получателей служебного жилья. В их число включили сотрудников лесничеств, непосредственно обеспечивающих охрану и защиту лесов региона.

Квартиры предоставили за счет объектов, переданных в собственность Московской области в дар для нужд лесного хозяйства. Сейчас готовятся документы еще по служебным квартирам в Рузе и Голицыно.

«Когда у специалиста есть надежный дом рядом с местом работы, он не думает о бытовых трудностях, а полностью посвящает себя любимому делу. А еще — это позволяет нам закрепить ценные кадры на местах и улучшить условия их труда», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.