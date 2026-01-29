сегодня в 15:19

Сотрудники «Мосавтодора» убирают снег в центре Рузы после сильного снегопада

В Рузе сотрудники «Мосавтодора» продолжают убирать снег на улицах, тротуарах и автобусных остановках после двухдневного снегопада.

В центре Рузы после затяжного снегопада сотрудники «Мосавтодора» обеспечивают чистоту и безопасность на улицах. Осадки продолжаются почти без перерыва, поэтому рабочие регулярно очищают пешеходные переходы, тротуары и автобусные остановки вручную. В местах, где возможно использование техники, работают небольшие тракторы.

На уборке снега задействованы 35 дорожных рабочих и 30 единиц техники, включая тракторы и специализированные машины. Работы ведутся круглосуточно: ночью крупная техника расчищает автомобильные дороги для удобства водителей.

Меры позволяют поддерживать порядок и обеспечивать безопасное передвижение жителей в условиях продолжающихся осадков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.