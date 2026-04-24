Сотрудники МКБ Искра в Химках написали «Диктант Победы»

Сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра» 24 апреля присоединились к международной акции «Диктант Победы» в Химках. В 2026 году мероприятие посвятили 130-летию маршала Георгия Жукова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовала партия «Единая Россия». Ее цель — сохранить память о Великой Отечественной войне и проверить знания об этом периоде истории. В течение 45 минут участники ответили на 25 вопросов о ключевых датах, сражениях и советских военачальниках. Один из блоков был посвящен специальной военной операции.

«Год от года „Диктант Победы“ собирает все больше участников. Акция напоминает: историческая память — это не прошлое, это настоящее. Важно не просто знать даты, а понимать масштаб трагедии и величие подвига», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Он подчеркнул, что интерес к проекту продолжает расти.

Заместитель директора по общим вопросам АО МКБ «Искра» Александр Мазуров напомнил, что именно на подступах к Москве, в том числе в районе Химок, удалось остановить продвижение противника и переломить ход битвы за столицу. По его словам, участие в акции — это дань уважения поколению победителей.

Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В Химках для проведения акции подготовили более 30 площадок.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.