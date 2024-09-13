Сотрудники МинЖКХ Подмосковья посадят 1 тыс деревьев в ходе акции «День в лесу»

Сотрудники министерства ЖКХ Московской области приняли участие в масштабной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», являющейся частью федеральной акции «Сохраним лес» и реализуемой в регионе комитетом лесного хозяйства Московской области в рамках распоряжения губернатора о проведении ежегодных акций по посадке леса. Мероприятие охватило более 370 участков по всей территории региона, включая парковые зоны населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На мероприятии присутствовали представители органов власти всех уровней, студенты, общественные организации и жители региона. В программе мероприятия были предусмотрены сувенирные лавки, мастер-классы, выставка техники и концертная программа.

Акция направлена на сохранение и восстановление лесных ресурсов Подмосковья, а также на привлечение жителей к заботе об окружающей среде.

Центральная площадка мероприятия располагалась в городском округе Балашиха, где на территории Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 3,5 га было высажено порядка 14 тысяч сеянцев сосны и ели. Здесь же для участников были организованы досуговые мероприятия: мастер-классы, выставка техники, концертная программа.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность подобных мероприятий и отметил, что специалисты министерства наравне с коллегами из других ведомств, волонтерами и жителями региона ежегодно на протяжении многих лет принимают участие в акции и вносят свой вклад в восстановление лесов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.