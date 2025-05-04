Сотрудники МЧС России продолжают устранять последствия непогоды в регионе

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В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области остается нарушено электроснабжение в 10 городских округах, в 229 населенных пунктах, в которых проживает более 9000 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Зафиксировано падение 1572 деревьев в 14 муниципальных образований. Повреждено 199 автомобилей на территории 7 муниципальных образований. Для ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства группировки РСЧС.

Силы и средства ведомства передислоцированы в Клин, Дмитров, Солнечногорск, Истру, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Мытищи и Рузу — там наиболее сложная обстановка.

Специалисты распиливают и убирают упавшие деревья, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения. Работы ведутся круглосуточно.

Задействованы порядка 130 сотрудников МЧС России и 27 единиц техники. В готовности 200 человек аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.