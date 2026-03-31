Сотрудники МЧС провели в Подмосковье акцию «Осторожно, тонкий лед!»

Главную угрозу на водоемах представляет собой тонкий лед. Ежегодно из-за этого фактора гибнут люди. В группе риска традиционно оказываются дети, которые остаются без родительского контроля во время прогулок у замерзших рек или озер, а также рыбаки, сознательно рискующие и выходящие на непрочное и опасное ледовое покрытие. В связи с ростом среднесуточных температур и изменениями в структуре льда на водоемах, участники межведомственного рейда МЧС организовали профилактические беседы с населением городского округа Королев, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Представители МЧС обратили особое внимание школьников на строгое соблюдение правил безопасности и перечислили жителям действия, которые находятся под категорическим запретом в весенний сезон. Среди запретов: выход на ледяную поверхность в ночное время; проверка надежности льда ударом ноги (для этих целей рекомендуется использовать палку, а если выступила вода — нужно немедленно двигаться к берегу, делая скользящие шаги, не отрывая ступни ото льда); игнорирование предупреждающих табличек и аншлагов, установленных в зонах потенциального выхода на лед; нахождение детей у водоемов без сопровождения взрослых.

В ходе профилактических встреч отдельное внимание уделили родителям: им напомнили, что за оставление детей без присмотра рядом с водными объектами предусмотрена административная ответственность.

Чтобы закрепить услышанное, организаторы мероприятия раздали горожанам тематические памятки. В них подробно описан алгоритм действий в случае провала под лед, а также указаны телефоны экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.