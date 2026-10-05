Сотрудники МЧС провели урок гражданской обороны для кадетов в Мытищах

Ученики кадетского класса лицея № 15 в Мытищах познакомились со снаряжением спасателей и отработали навыки использования средств защиты. Занятие прошло накануне Дня гражданской обороны Российской Федерации, который отмечали 4 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи провели занятие в лицее № 15 для учеников кадетского класса имени Героя Российской Федерации Е. Н. Чернышева. Встречу приурочили ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, который отмечали в воскресенье, 4 октября.

Начальник отдела Сергей Ананичев рассказал кадетам об устройстве гражданской обороны и ее значении в современном мире. Ученики отработали практические навыки: примерили средства индивидуальной защиты и защитный костюм, познакомились со снаряжением спасателей и пожарных. Во время урока кадеты задавали вопросы и уточняли детали.

Сергей Ананичев назвал такие занятия ранней профессиональной подготовкой.

«Гражданская оборона начинается не с сигнала тревоги, а с просвещения. И когда оно идет в профильном классе — ценность возрастает вдвойне», — отметил Сергей Ананичев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.