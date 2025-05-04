Сотрудники МЧС присоединились к устранению поваленных деревьев в Химках

В Химках продолжают устранять последствия циклона. К ликвидации поваленных деревьев присоединились сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Работы проходят в каждом микрорайоне города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Работают порядка 28 человек, дополнительно было создано звено из офицерского состава, которое оказывает нашим подразделениям посильную помощь», — отметил начальник Химкинского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Костоусов.

На протяжении двух дней сотрудники подразделений ведут работы по опиловке упавших деревьев, устраняют перекрытия движения на дорогах и во дворах, убирают ветки с детских площадок и других общественных пространств. Работы уже завершили по 158 адресам.

Специалисты продолжают отрабатывать поступающие заявки и оперативно оказывают жителям необходимую помощь.

По вопросам, связанным с уборкой поваленных деревьев жители могут обратиться на горячую линию администрации Химок по телефону: +7 (495) 793-01-01 или в своё территориальное управление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.