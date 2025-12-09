Сотрудники МЧС почтили память героев битвы за Москву в Рогачево 8 декабря

В селе Рогачево Подмосковья 8 декабря прошла церемония в честь 84-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В Рогачево 8 декабря отметили 84 года со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата считается одной из самых значимых в истории населенного пункта и связана с битвой за Москву в 1941 году.

На центральной площади у памятника односельчанам, не вернувшимся с войны, собрались сотрудники 117 пожарно-спасательной части 38 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы, ветераны боевых действий, общественные деятели и жители села.

У памятника также находится прах красноармейца Николая Берната, погибшего при освобождении Рогачево. Мероприятие стало символом памяти и уважения к подвигу защитников Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.