Сотрудники компаний АО «НТЦ ЭЛИНС» в преддверии Дня Победы рассказали истории своих родных

«Эти истории — часть большой памяти нашей страны. Мы бережно собрали их и выпустили книгу, которую получил каждый сотрудник. Это не просто сборник, это мост через десятилетия, по которому память переходит из поколения в поколение. И я уверена, что пока мы помним — пока мы перелистываем эти страницы, всматриваемся в лица на фотографиях, перечитываем строчки писем — жива наша история. От лица компании я хочу сказать „спасибо“, тем, кто защищал Родину тогда и тем, кто сегодня стоит на страже рубежей, кто в белых халатах борется за каждое дыхание, кто в мастерской или поле трудится не покладая рук. Мы помним. Мы гордимся. Мы будем нести этот свет столько, сколько бьются наши сердца. Спасибо вам, живые и ушедшие. Спасибо вам, что мы есть», — сказала заместитель генерального директора АО «НТЦ ЭЛИС» Ирина Тикменова.