Сотрудники ГУФССП Подмосковья посетили монастырь в Истре

Сотрудники ГУФССП России по Московской области вместе с семьями посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и музей «Новый Иерусалим» в Истре в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Поездку организовали в рамках семейного дня, приуроченного к празднованию 12 июня. Ее целью стало укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и знакомство с историко-культурным наследием страны.

Экскурсия началась в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Участники познакомились с экспозициями, посвященными истории, культуре и искусству России. Затем сотрудники службы и их близкие посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном.

Экскурсовод рассказал об истории обители, ее архитектурных особенностях и духовных традициях, а также подчеркнул значение монастыря для Российского государства и сохранения культурного наследия. Участники отметили, что подобные мероприятия помогают укреплять семейные связи, формируют уважение к исторической памяти и способствуют воспитанию чувства сопричастности к культуре страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.