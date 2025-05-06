Сотрудники градообразующих предприятий Дубны голосуют за благоустройство

В Дубне продолжается голосование за общественные пространства, которые требуется благоустроить в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подключились к голосованию сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, Дубненского машиностроительного завода, компании «Кронштадт». Одна из предложенных для благоустройства территорий, парк Авиастроителей, расположена рядом с этими градообразующими предприятиями. Здесь каждый день пролегает путь на работу и обратно авиаконструкторов, инженеров и других специалистов.

Один из тех, кто сразу же проголосовал за преображение парка — молодой сотрудник ДМЗ Эрнест. Он приехал в Дубну из Таганрога. Говорит, в его родном городе подход к заводам отлично обустроен и хотелось бы, чтобы в прекрасном наукограде Дубна было также.

«Спасибо жителям, которые активно принимают участие в голосовании и призывают своих друзей и родных также зайти на сайт и отдать свой голос за выбранную территорию. Это важно для нашего округа», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проголосовать за благоустройство можно до 12 июня, в том числе и онлайн на портале Госуслуг.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.