Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья исполнили мечту мальчика из Королева

Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту юного жителя Королева. Во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции увидели на улице г. о. Королев мальчика в форме дорожной полиции. Во время беседы выяснилось, что его родственники — бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел. Алексей хочет быть на них похожим и мечтает стать полицейским, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В десятый день рождения полицейские решили поздравить мальчика. Они вручили ему тематические подарки и рассказали о специфике своей службы. Именинник получил возможность попробовать себя в роли инспектора — посидел за рулем патрульного автомобиля, научился включать проблесковые маячки и звуковые сигналы.

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции прокатили Алексея по городу в патрульном автомобиле. Они надеются, что в будущем детская мечта школьника о службе в полиции сбудется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.