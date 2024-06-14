Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского округа провели акцию «Внимание: дети!»

В подмосковном Ленинском городском округе в рамках Дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции УМВД России провели в муниципалитете акцию «Внимание: дети!» на площадке автогородка Центрального парка в Видном. Участие в мероприятии приняли свыше 30 дошкольников. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Инспекторы по пропаганде дорожного движения провели с маленькими участниками игровую викторину на знания правил дорожного движения. Ребята научились правильно переходить проезжую часть, надевать защитную экипировку при управлении самокатами и велосипедами, выучили основные правила для пешеходов.

«В летний период значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних. Важно объяснять детям основные правила дорожного движения, учить их применять знания в жизни и рассказывать о них своим маленьким друзьям. Игровая форма такого обучения очень увлекает малышей и знания, несомненно, откладываются. Все что мы хотели донести до ребят они запомнили и показали нам на практике», — рассказала сотрудник Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Светлана Чекмарева.

В завершение акции малышам вручили подарки — светоотражающие элементы на одежду и транспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.