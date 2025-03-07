Сотрудники Госавтоинспекции Химок поздравили автоледи в преддверии 8 марта

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В преддверии международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Химок проводят традиционную праздничную акцию. С 6 по 8 марта сотрудники ГАИ вручают цветы водителям и пешеходам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме создания праздничного настроения, акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Вместе с цветами женщинам вручили тематические памятки и светоотражающие элементы, делающие пешехода заметным в темноте.

Жительницы Химок отметили, что приятное и неожиданное поздравление задает праздничное настроение на весь день.

«Очень приятно получить такой сюрприз, особенно в преддверии праздника. Большое спасибо за такую масштабную и приятную акцию», — поделилась химчанка Юлия Мазкова.

Акция от сотрудников Госавтоинспекции успела стать доброй традицией и проходит в Химках ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.