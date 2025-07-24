Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с воспитанниками детского лагеря в Балашихе

Встреча детей с представителями Государственной инспекции безопасности дорожного движения прошла в летнем лагере «Земский фрегат» в Балашихе. Лагерь организован Земской гимназией, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД подробно рассказали ребятам о правилах дорожного движения. Встреча помогла повысить осведомлённость детей о безопасности на дорогах и соблюдении определённых правил.

Особое внимание было уделено практическим аспектам безопасного поведения на дорогах и вблизи них.

Инспекторы преподнесли информацию в доступной и понятной форме, чтобы воспитанники лучше усвоили полученные знания. Во время беседы участники встречи могли задавать интересующие их вопросы.

Встреча позволила сформировать ответственное отношение детей к безопасности на дорогах.

Помимо встречи воспитанников лагеря ждали интеллектуальные игры, спортивные развлечения на свежем воздухе, включающие эстафеты и прогулки.

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