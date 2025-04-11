Сотрудники больницы Балашихи поучаствовали в мероприятии по развитию корпоративной культуры

Делегация Балашихинской больницы приняла участие в стратегической сессии, организованной в рамках проекта «Повышение эффективности кадровых служб медучреждений». Мероприятие было посвящено важности корпоративной культуры в медицинских учреждениях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Корпоративная культура — это не просто свод правил и норм, а настоящая душа организации, формирующая атмосферу в коллективе и оказывающая значительное влияние на эффективность работы.

В ходе стратегической сессии начальник отдела подбора и развития персонала Балашихинской больницы Анна Миллер поделилась опытом и озвучила планы на 2025 год.

«Мы должны помнить, что забота о сотрудниках — это залог успеха всей организации. Когда наши сотрудники счастливы, они готовы делать больше для пациентов», — подчеркнула Анна Миллер.

Корпоративная культура служит основой для формирования успешной команды. Участие в таких стратегических сессиях позволяет не только оценить проделанную работу, но и наметить пути для дальнейшего развития. Укрепление корпоративной культуры в Балашихинской больнице способствует созданию комфортной среды для сотрудников и улучшению качества обслуживания пациентов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.