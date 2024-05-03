Сотрудники 2 компаний Серпухова благоустроили воинский мемориал в дер Борисово

Две коммерческие компании Серпухова «Парк-Строй» и «Деловой Союз» взяли шефство над памятником жителям деревни Борисово, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сотрудники компаний привели в порядок воинский мемориал, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Силами организаций был выполнен косметический ремонт: памятник оштукатурили, побелили, заменили именные таблички, посадили цветы. К работам присоединились сотрудники компании «Мособлгаз».

В День Великой Победы сотрудники компаний придут почтить память воинов, не вернувшихся с полей сражений. Вместе с жителями деревни Борисово они принесут венки и цветы к обновленному монументу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.