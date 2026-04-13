Сотрудникам завода в Электростали рассказали, как защититься от мошенников

В мероприятии приняли участие 23 работника завода. Им продемонстрировали информационный видеоролик, в котором ключевое внимание было уделено рискам вовлечения в так называемые дропперские схемы. Дропперы — это граждане, которые своими банковскими картами способствуют преступникам в сокрытии следов противоправных действий, переводя похищенные средства. За подобные действия законом предусмотрена уголовная ответственность.

Ангелина Самохина привела в качестве наглядного примера одну из самых типичных уловок: звонки якобы от представителей Центрального банка. Она подчеркнула, что реальные сотрудники ЦБ никогда не связываются с обычными гражданами, — услышав такой звонок, следует немедленно прекратить разговор.

В качестве способов защиты помощник прокурора посоветовала включить на телефоне фильтрацию спам‑звонков, всегда тщательно проверять личность собеседника и ни при каких обстоятельствах не сообщать данные «Госуслуг» и банковских карт, даже если просят знакомые.

Прокуратура Электростали организует такие встречи на систематической основе — для учеников школ, родителей, участников проекта «Активное долголетие», а также для работающих коллективов.