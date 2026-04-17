Бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров: какие нужны документы и куда обращаться

Возможность бесплатно съездить в санаторий предоставляется раз в год. Денежная компенсация вместо путевки законодательством не предусмотрена.

Ветераны военной службы (по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости),

Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий,

Пострадавшие в результате боевых действий или военной службы,

В Московской области к региональным льготникам относятся:

Супруги, родители и дети (до 18 лет) погибших (умерших) в результате террористических актов.

Дети войны (родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года),

Реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие вследствие политических репрессий,

Неработающие и получающие ежемесячную городскую денежную выплату ветераны труда и ветераны военной службы,

Неработающие пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям граждан,

Неработающие граждане предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и получившие статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки,

В Москве право на бесплатную путевку имеют:

Ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Члены семей умерших и погибших участников войн и боевых действий,

Люди, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов,

Люди, которые в годы ВОВ от 6 месяцев служили в частях, работали в учреждениях, учились в учебных заведениях вне состава действующей армии,

Туберкулез и его последствия,

В Приложении 1 к Приказу Минздрава России № 1029н от 28 сентября 2020 года приведен список заболеваний, которые дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В этот список входят, например:

Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции,

В лечении по бесплатной путевке могут отказать при наличии противопоказаний (они приведены в Приложении 3 к Приказу №1029н). В их числе, например:

Как получить льготную путевку в санаторий в Москве

Чтобы встать в очередь на льготную путевку, необходимо подать заявку на сайте mos.ru: для федеральных и региональных льготников существуют различные формы заявок.

Какие документы необходимы в Москве для льготной путевки

Для оформления заявки придется предоставить данные паспорта, СНИЛС и номер полиса ОМС .

Кроме того, понадобятся:

Сведения об органе, выплачивающем пенсию или пожизненное содержание (понадобится неработающим пенсионерам по возрасту, не относящимся к другим льготным категориям)

Для неработающих пенсионеров – трудовая книжка или справка с последнего места работы, подтверждающая факт увольнения

Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у, подтверждающая необходимость в санаторно-курортном лечении

Для пострадавших от теракта – заключение бюро судебно-медицинской экспертизы либо постановление о признании потерпевшим по уголовному делу о теракте

Для супругов, детей, родителей погибших в результате теракта – постановление о признании потерпевшими по уголовному делу, документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим и свидетельство о смерти

Для почетных доноров – удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» либо к нагрудному знаку «Почетный донор СССР»

Узнать о своем месте в очереди можно на сайте Департамента труда и соцзащиты населения.

Саму путевку выдают не ранее чем за 90 календарных дней до даты заезда в санаторий. После получения путевки необходимо обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.