Бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров: какие нужны документы и куда обращаться

О том, какие шаги нужно предпринять и какие документы собрать для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, рассказываем в материале РИАМО.

1. Какие категории пенсионеров могут получить бесплатную путевку

Федеральные льготники

К федеральным льготным категориям граждан относятся:

  • Участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
  • Люди, которые в годы ВОВ от 6 месяцев служили в частях, работали в учреждениях, учились в учебных заведениях вне состава действующей армии,
  • Участники боевых действий,
  • Граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»,
  • Люди, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов,
  • Члены семей умерших и погибших участников войн и боевых действий,
  • Инвалиды и дети-инвалиды,
  • Ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Региональные льготники

Также существуют списки региональных льготных категорий граждан, которым предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение.

В Москве право на бесплатную путевку имеют:

  • Неработающие граждане предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и получившие статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки,
  • Неработающие пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям граждан,
  • Неработающие и получающие ежемесячную городскую денежную выплату ветераны труда и ветераны военной службы,
  • Труженики тыла,
  • Реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие вследствие политических репрессий,
  • Дети войны (родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года),
  • Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»,
  • Граждане, получившие вред здоровью в результате террористических актов,
  • Супруги, родители и дети (до 18 лет) погибших (умерших) в результате террористических актов.

В Московской области к региональным льготникам относятся:

  • Ветераны труда,
  • Пенсионеры,
  • Труженики тыла,
  • Семьи, имеющие льготный статус (члены семей погибших инвалидов войны),
  • Пострадавшие в результате радиационного облучения,
  • Пострадавшие в результате боевых действий или военной службы,
  • Пострадавшие в ходе Великой Отечественной войны,
  • Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий,
  • Ветераны военной службы (по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости),
  • Инвалиды.

Возможность бесплатно съездить в санаторий предоставляется раз в год. Денежная компенсация вместо путевки законодательством не предусмотрена.

Какие заболевания лечат по льготным путевкам

В Приложении 1 к Приказу Минздрава России № 1029н от 28 сентября 2020 года приведен список заболеваний, которые дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В этот список входят, например:

  • Туберкулез и его последствия,
  • Заболевания крови и системы кровообращения,
  • Эндокринологические заболевания (включая нарушения обмена веществ),
  • Неврологические заболевания,
  • Болезни глаз, уха, органов дыхания,
  • Заболевания ЖКТ,
  • Болезни костей, мышц, соединительной ткани,
  • Болезни мочеполовой системы,
  • Кожные заболевания.

Противопоказания для лечения по льготной путевке

В лечении по бесплатной путевке могут отказать при наличии противопоказаний (они приведены в Приложении 3 к Приказу №1029н). В их числе, например:

  • Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции,
  • Заболевания, передающиеся половым путем,
  • Хронические заболевания в стадии обострения,
  • Бактерионосительство инфекционных заболеваний,
  • Заразные болезни глаз и кожи,
  • Паразитарные заболевания,
  • Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ.

Как получить льготную путевку в санаторий в Москве

Чтобы встать в очередь на льготную путевку, необходимо подать заявку на сайте mos.ru: для федеральных и региональных льготников существуют различные формы заявок.

Какие документы необходимы в Москве для льготной путевки

Для оформления заявки придется предоставить данные паспорта, СНИЛС и номер полиса ОМС .

Кроме того, понадобятся:

  • Сведения об органе, выплачивающем пенсию или пожизненное содержание (понадобится неработающим пенсионерам по возрасту, не относящимся к другим льготным категориям)
  • Для неработающих пенсионеров – трудовая книжка или справка с последнего места работы, подтверждающая факт увольнения
  • Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у, подтверждающая необходимость в санаторно-курортном лечении
  • Для пострадавших от теракта – заключение бюро судебно-медицинской экспертизы либо постановление о признании потерпевшим по уголовному делу о теракте
  • Для супругов, детей, родителей погибших в результате теракта – постановление о признании потерпевшими по уголовному делу, документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим и свидетельство о смерти
  • Для почетных доноров – удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» либо к нагрудному знаку «Почетный донор СССР»

Узнать о своем месте в очереди можно на сайте Департамента труда и соцзащиты населения.

Саму путевку выдают не ранее чем за 90 календарных дней до даты заезда в санаторий. После получения путевки необходимо обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.

Как получить льготную путевку в санаторий в Московской области

Подать заявление на получение путевки можно:

  • В территориальном управлении социальной защиты населения,
  • В МФЦ,
  • Через региональный сайт госуслуг (здесь же можно проверить очередь и обновить медицинскую справку), необходима авторизация через ЕСИА.

Какие документы необходимы в Московской области для оформления путевки

Для подачи заявления нужно будет представить следующие документы:

  • Документ, подтверждающий право на льготу
  • Справку для получения санаторно-курортной путевки по форме 070-у (выдается в муниципальной поликлинике по месту жительства)
  • Трудовую книжку или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;
  • Паспорт

Максимальный срок оказания услуги – семь дней.

После получения информации о выдаче путевки ее можно будет забрать в территориальном Управлении соцзащиты населения, а затем обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.

Кто имеет право получения второй бесплатной путевки для сопровождающего лица

В некоторых случаях человек, отправляющийся на лечение, нуждается в сопровождающем. Такому сопровождающему также выдают бесплатную путевку.

Лица, имеющие право на вторую путевку:

  • Граждане, имеющие I группу инвалидности,
  • Граждане, признанные в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I группе инвалидности,
  • Дети-инвалиды.

Что входит в стоимость льготной путевки

В стоимость бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение включены:

  • Проживание в номерах,
  • Диетическое и лечебное питание в соответствии с медицинскими показаниями,
  • Медицинские услуги и лечебные процедуры, утвержденные врачами санатория,
  • Культурные и просветительские мероприятия в свободное от лечения время.

Также бесплатным является проезд льготника (и сопровождающего его лица) к месту лечения и обратно. Для федеральных льготников предусмотрена выдача талона на бесплатный проезд, региональным льготникам обычно возмещают расходы на дорогу, при этом необходимо сохранить все билеты и квитанции. О порядке возмещения стоимости проезда (а также категориях транспорта, проезд на которых возмещается) следует узнать при оформлении заявления на путевку.