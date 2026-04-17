Бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров: какие нужны документы и куда обращаться
О том, какие шаги нужно предпринять и какие документы собрать для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, рассказываем в материале РИАМО.
1. Какие категории пенсионеров могут получить бесплатную путевку
Федеральные льготники
К федеральным льготным категориям граждан относятся:
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
- Люди, которые в годы ВОВ от 6 месяцев служили в частях, работали в учреждениях, учились в учебных заведениях вне состава действующей армии,
- Участники боевых действий,
- Граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»,
- Люди, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов,
- Члены семей умерших и погибших участников войн и боевых действий,
- Инвалиды и дети-инвалиды,
- Ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
Региональные льготники
Также существуют списки региональных льготных категорий граждан, которым предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение.
В Москве право на бесплатную путевку имеют:
- Неработающие граждане предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и получившие статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки,
- Неработающие пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям граждан,
- Неработающие и получающие ежемесячную городскую денежную выплату ветераны труда и ветераны военной службы,
- Труженики тыла,
- Реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие вследствие политических репрессий,
- Дети войны (родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года),
- Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»,
- Граждане, получившие вред здоровью в результате террористических актов,
- Супруги, родители и дети (до 18 лет) погибших (умерших) в результате террористических актов.
В Московской области к региональным льготникам относятся:
- Ветераны труда,
- Пенсионеры,
- Труженики тыла,
- Семьи, имеющие льготный статус (члены семей погибших инвалидов войны),
- Пострадавшие в результате радиационного облучения,
- Пострадавшие в результате боевых действий или военной службы,
- Пострадавшие в ходе Великой Отечественной войны,
- Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий,
- Ветераны военной службы (по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости),
- Инвалиды.
Возможность бесплатно съездить в санаторий предоставляется раз в год. Денежная компенсация вместо путевки законодательством не предусмотрена.
Какие заболевания лечат по льготным путевкам
В Приложении 1 к Приказу Минздрава России № 1029н от 28 сентября 2020 года приведен список заболеваний, которые дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В этот список входят, например:
- Туберкулез и его последствия,
- Заболевания крови и системы кровообращения,
- Эндокринологические заболевания (включая нарушения обмена веществ),
- Неврологические заболевания,
- Болезни глаз, уха, органов дыхания,
- Заболевания ЖКТ,
- Болезни костей, мышц, соединительной ткани,
- Болезни мочеполовой системы,
- Кожные заболевания.
Противопоказания для лечения по льготной путевке
В лечении по бесплатной путевке могут отказать при наличии противопоказаний (они приведены в Приложении 3 к Приказу №1029н). В их числе, например:
- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции,
- Заболевания, передающиеся половым путем,
- Хронические заболевания в стадии обострения,
- Бактерионосительство инфекционных заболеваний,
- Заразные болезни глаз и кожи,
- Паразитарные заболевания,
- Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ.
Как получить льготную путевку в санаторий в Москве
Чтобы встать в очередь на льготную путевку, необходимо подать заявку на сайте mos.ru: для федеральных и региональных льготников существуют различные формы заявок.
Какие документы необходимы в Москве для льготной путевки
Для оформления заявки придется предоставить данные паспорта, СНИЛС и номер полиса ОМС .
Кроме того, понадобятся:
- Сведения об органе, выплачивающем пенсию или пожизненное содержание (понадобится неработающим пенсионерам по возрасту, не относящимся к другим льготным категориям)
- Для неработающих пенсионеров – трудовая книжка или справка с последнего места работы, подтверждающая факт увольнения
- Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у, подтверждающая необходимость в санаторно-курортном лечении
- Для пострадавших от теракта – заключение бюро судебно-медицинской экспертизы либо постановление о признании потерпевшим по уголовному делу о теракте
- Для супругов, детей, родителей погибших в результате теракта – постановление о признании потерпевшими по уголовному делу, документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим и свидетельство о смерти
- Для почетных доноров – удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» либо к нагрудному знаку «Почетный донор СССР»
Узнать о своем месте в очереди можно на сайте Департамента труда и соцзащиты населения.
Саму путевку выдают не ранее чем за 90 календарных дней до даты заезда в санаторий. После получения путевки необходимо обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.
Как получить льготную путевку в санаторий в Московской области
Подать заявление на получение путевки можно:
- В территориальном управлении социальной защиты населения,
- В МФЦ,
- Через региональный сайт госуслуг (здесь же можно проверить очередь и обновить медицинскую справку), необходима авторизация через ЕСИА.
Какие документы необходимы в Московской области для оформления путевки
Для подачи заявления нужно будет представить следующие документы:
- Документ, подтверждающий право на льготу
- Справку для получения санаторно-курортной путевки по форме 070-у (выдается в муниципальной поликлинике по месту жительства)
- Трудовую книжку или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;
- Паспорт
Максимальный срок оказания услуги – семь дней.
После получения информации о выдаче путевки ее можно будет забрать в территориальном Управлении соцзащиты населения, а затем обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.
Кто имеет право получения второй бесплатной путевки для сопровождающего лица
В некоторых случаях человек, отправляющийся на лечение, нуждается в сопровождающем. Такому сопровождающему также выдают бесплатную путевку.
Лица, имеющие право на вторую путевку:
- Граждане, имеющие I группу инвалидности,
- Граждане, признанные в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I группе инвалидности,
- Дети-инвалиды.
Что входит в стоимость льготной путевки
В стоимость бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение включены:
- Проживание в номерах,
- Диетическое и лечебное питание в соответствии с медицинскими показаниями,
- Медицинские услуги и лечебные процедуры, утвержденные врачами санатория,
- Культурные и просветительские мероприятия в свободное от лечения время.
Также бесплатным является проезд льготника (и сопровождающего его лица) к месту лечения и обратно. Для федеральных льготников предусмотрена выдача талона на бесплатный проезд, региональным льготникам обычно возмещают расходы на дорогу, при этом необходимо сохранить все билеты и квитанции. О порядке возмещения стоимости проезда (а также категориях транспорта, проезд на которых возмещается) следует узнать при оформлении заявления на путевку.