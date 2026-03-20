Сотрудникам управления соцзащиты в Ногинске рассказали, как избежать уловок мошенников

В Управлении социальной защиты населения состоялась беседа с помощником прокурора Андреем Филичем. Представитель надзорного ведомства разъяснил работникам, какие схемы обмана встречаются чаще всего, а также предостерег о том, к каким последствиям может привести участие в подобных противоправных действиях, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В центре внимания оказались так называемые дропперы — посредники, которые через свои банковские карты выводят средства, тем самым содействуя преступникам. Андрей Филич подробно описал, какую ответственность и наказание предусматривает закон за подобную деятельность.

Помощник прокурора также затронул тему фишинга: злоумышленники создают поддельные интернет-ресурсы, копирующие официальные сайты, и направляют письма с требованием ввести реквизиты карты. В подобных ситуациях, подчеркнул он, необходимо внимательно перепроверять любую поступающую информацию.

В качестве примера из собственной практики спикер привел показательный случай: в одном из мессенджеров ему пришло сообщение от приятеля с просьбой занять деньги. Связавшись с другом по телефону, он выяснил, что страница была взломана. Таким образом он наглядно продемонстрировал, почему не стоит доверять подозрительным сообщениям — гораздо надежнее позвонить и лично все уточнить.

Подобные профилактические встречи сотрудники прокуратуры проводят на системной основе, чтобы предостеречь трудовые коллективы и несовершеннолетних от потенциальных угроз и помочь им не попасться на удочку мошенников.