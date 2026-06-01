Сотрудникам теплосети Мытищ объяснили, как не отдать деньги мошенникам

Мытищинскую теплосеть с важной беседой посетил заместитель городского прокурора Владимир Александрович Цой. Он рассказал, как не перевести свои деньги злоумышленникам, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На встрече присутствовали 30 сотрудников из различных подразделений: газовой службы, диспетчерской и юридического отдела.

Владимир Александрович подробно разобрал наиболее частые уловки мошенников. Ключевая рекомендация прокурора звучит так: если сомневаешься в том, кто тебе звонит, — клади трубку. Лучше показаться невоспитанным, чем лишиться всего. Затем перезвони в учреждение по официальному контактному номеру или явись туда лично.

Прокурор также предупредил: если вы согласились «просто помочь» перевести деньги или предоставили свой банковский счет, то вы уже не пострадавший, а пособник. И ответственность наступит по всей строгости закона.