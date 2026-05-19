Сотрудникам строительной компании Истры рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Сотрудники строительной компании из Истринского округа выяснили, как не стать жертвой киберпреступников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Старший помощник городского прокурора Кирилл Денисов разъяснил основные методы работы злоумышленников: они отправляют СМС, совершают телефонные звонки и завлекают людей на фишинговые страницы. Представитель надзорного органа порекомендовал включить двухфакторную аутентификацию и использовать отсрочку банковского перевода на несколько дней.

Денисов отметил: самая надежная защита от мошенников по телефону — «не отвечать на звонки с незнакомого номера». Если же трубку все-таки взяли, то «кладите трубку при малейших подозрениях».