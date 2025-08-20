Сотрудникам Раменской больницы объяснили, как не стать жертвой злоумышленников

Медикам рассказали и о старых, и о новых методах мошенников, с помощью которых они выманивают у своих жертв личные данные, а впоследствии и деньги.

И.о Раменского городского прокурора Ваагн Григорян привел примеры наиболее распространенных ситуаций: телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, ссылки на сайты и электронные адреса от незнакомых отправителей. Отклик на них может открыть мошенникам доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователей.

Не перестает быть актуальной и такая уловка, как предложение перевести деньги на «безопасный счет» или передать другому лицу, чтобы «сохранить средства».

Мошенники могут даже копировать голоса близких, тем самым делая рассказ о якобы попавшем в беду родственнике наиболее правдоподобным.

Популярность набирают и сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать, перейдя по ссылке, или посмотреть фотографии, открыв файлы.

В ходе встречи спикер подробно пояснил, что не стоит откликаться на сомнительные предложения. И конечно, следует насторожиться, если вам сообщают о выигрыше в лотерее, в которой вы никогда не участвовали.

«Сотрудники Раменской городской прокуратуры проводят на регулярной основе разъяснительную работу в различных организациях. На встречах с трудовыми коллективами подробно рассказывают о новых способах дистанционного мошенничества и о том, как не стать жертвой злоумышленников», — прокомментировал Ваагн Григорян.

Исполняющий обязанности городского прокурора также сообщил, что Раменская прокуратура держит на постоянном контроле вопросы защиты прав граждан, пострадавших от мошеннических действий с помощью средств мобильной связи и интернета.