Сотрудникам МВД запретили указывать свою принадлежность к органам в соцсетях

В России для сотрудников МВД ввели новые правила поведения в соцсетях и мессенджерах. Теперь им нельзя указывать свою принадлежность к органам, сообщает URA.RU .

Новые требования содержатся в распоряжении министра МВД Владимира Колокольцева. Документ поступил во все подразделения ведомства.

Полицейским запретили публиковать в Сети фото и видео в форме, указывать место работы. Кроме того, их обяжут пройти специальный инструктаж на случай, если с ними свяжутся вербовщики иностранных спецслужб.

Причиной нововведений стали участившиеся попытки вербовки.

