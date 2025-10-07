Сотрудникам Лобненской больницы рассказали о видах мошенничества

По его словам, дистанционное мошенничество прогрессирует с каждым годом — аферисты постоянно придумывают новые способы обмана. Поэтому особенно важно информировать жителей о таких схемах, чтобы они были готовы к подобным ситуациям.

В особой зоне риска находятся подростки — им через соцсети предлагают передать свои банковские карты, на них поступают деньги, полученные преступным путем. Затем эти средства необходимо перевести на специальный счет или снять в банкомате и передать куратору. Это преступление.

«Запомните три простых шага защиты от мошенников: сбросить звонок, заблокировать счета и подать заявление в полицию», — напомнил Никита Мыльников.