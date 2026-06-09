Сотрудникам чаеразвесочной фабрики в Подольске рассказали о защите от мошенников
Прокурор Подольска Иван Денисов вместе со своими заместителями встретился с сотрудниками чаеразвесочной фабрики. Он рассказал о сложных ногоступенчатых схемах аферистов, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
К примеру, они могут получить доступ к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги», а потом позвонить якобы от имени службы поддержки, чтобы «спасти» ваши средства. Под психологическим давлением людей вынуждают не только расставаться с накоплениями, но и совершать особо опасные преступления.
Прокурор Подольска Иван Денисов вместе со своими заместителями рассказал, что сейчас аферисты применяют сложные многоступенчатые схемы. К примеру, они могут получить доступ к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги», а потом позвонить якобы от имени службы поддержки, чтобы «спасти» ваши средства. Под психологическим давлением людей вынуждают не только расставаться с накоплениями, но и совершать особо опасные преступления.
Прокуроры напомнили: ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам свои личные данные. Если вам поступил подозрительный звонок — лучше сразу повесить трубку и самостоятельно перезвонить в ту организацию, от имени которой якобы звонили. Особое внимание нужно уделить пожилым родителям и детям: регулярные разговоры о том, как действуют мошенники, помогут им не попасться на уловки злоумышленников.