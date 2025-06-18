Сотрудника СИЗО в Брянске обвинили в создании особых условий для заключенного

сегодня в 21:17

В Брянске заместитель начальника следственного изолятора № 1 заключен под стражу по обвинению в коррупции, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

По данным следствия, чиновник получил через посредника 30 тысяч рублей от заключенного за предоставление незаконных привилегий.

«Обвиняемый организовал для арестанта получение запрещенных продуктов, нелегальные телефонные звонки и размещение в одной камере с соучастниками преступления», — отмечается в сообщении ведомства.

Преступная схема была вскрыта совместной оперативной группой ФСБ и УФСИН.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам коррупционной деятельности. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.