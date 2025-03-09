Сотрудник соцзащиты из Подольска удостоента медали Луки Крымского

Жительница Подольска сотрудник соцзащиты Галина Афонина удостоена медали Луки Крымского. Этой высокой государственной наградой отмечен ее большой вклад в социальную сферу, многолетний труд, преданность делу и заботу о людях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Афонина проработала в органах социальной защиты населения более 20 лет. За эти годы она стала не просто профессионалом своего дела, но и человеком, к которому идут за поддержкой, советом, помощью. Принимала участие в разработке и реализации множества важных программ, направленных на поддержку семей и детей, профилактику безнадзорности и правонарушений. В настоящее время в ее ведении вопросы присвоения и продления льготного статуса многодетных семей, предоставления им социальной поддержки.

Сотрудник соцзащиты всегда приходила на помощь людям в самые сложные моменты их жизни. Во время пандемии она помогала заболевшим справляться с испытаниями, участвовала в работе штаба по обеспечению жизнеустройства граждан, пострадавших от аварии в котельной в январе 2024 года.

«Ее душевность, отзывчивость и преданность своему делу вызывают искреннее уважение. Поздравляю с заслуженным признанием! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и тепла от близких!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Медаль Луки Крымского является государственной наградой РФ, которую вручают за заслуги в здравоохранении и работникам органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных социальных услуг, осуществлением квалифицированного стационарного ухода и ухода на дому за гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании, за большой вклад в организацию предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам. Названа в честь православного святого и выдающего ученого-хирурга архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.