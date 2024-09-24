Сотрудник серпуховского лесничества стал лучшим на областном конкурсе

Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина „Русский лес“ ГКУ МО „Мособллес“ стабильно демонстрирует высокие результаты на соревнованиях пожарных дружин различного уровня. В этом году честь филиала „Русский лес“ защищал Евгений Кулаков.

Участникам конкурса предстояло пройти тестирование, состоящее из 20 вопросов, охватывающих темы охраны труда, тактики тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, а также знаний о пожарной технике, противопожарном водоснабжении и оказании доврачебной помощи. Кроме того, для демонстрации своей боевой подготовки участники должны были выполнить практические упражнения на различных дистанциях.

Евгений успешно справился со всеми этапами и занял первое место с выдающимися результатами.

«Евгений работает старшим участковым лесничим Шатовского участкового лесничества, он ответственно относится к исполнению своих должностных обязанностей, инициативен и исполнителен, всегда внимателен к коллегам и отзывчив, последовательно повышает квалификацию и удостоен наград и поощрений за работу», — характеризует сотрудника заместитель директора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.