Сотрудник налоговой провела урок в школе Богородского округа

Сотрудник налоговой инспекции провела 16 апреля урок для шестиклассников Центра образования № 35 в Богородском округе. Школьникам рассказали об основах налоговой грамотности и роли налогов в жизни страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Необычное занятие прошло для учеников шестых классов Центра образования № 35. В гости к ребятам пришла сотрудник налоговой инспекции Лариса Автомонова. В доступной форме она объяснила, что такое налоги, зачем они нужны и почему их обязан платить каждый гражданин. Также школьникам рассказали, как налоговые поступления влияют на развитие государства и повседневную жизнь людей.

Урок прошел в интерактивном формате. Ученики приняли участие в викторине, посмотрели познавательный мультфильм и ответили на вопросы тематического опроса. Встреча состоялась в формате живого диалога: дети задавали вопросы и активно включались в обсуждение.

По итогам занятия школьники поблагодарили специалиста за интересную встречу. Многие отметили, что теперь лучше понимают, откуда берутся средства на строительство дорог, содержание школ и больниц. Подобные уроки помогают формировать у подростков ответственное отношение к финансам и понимание основ современной экономики.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.