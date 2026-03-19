Сотрудник МЧС в Подольске рассказал детям правила поведения на льду и самоспасения

Два корпуса школы «Бородино» сегодня посетил руководитель Южного инспекторского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Московской области Денис Кузнецов. Для 500 детей он провел лекции-беседы. Рассказал, что с потеплением лед с каждым днем становится все тоньше. На реке Пахра его толщина уже не превышает пяти сантиметров. На прудах лед потолще, но он уже рыхлый и может не выдержать вес человека. Поэтому выходить на лед сейчас нельзя.

Также Денис Кузнецов призвал детей обращать внимание на знаки у водоемов. Особое внимание уделил правилам самоспасения, если провалился под лед.

Ученик 6-го класса Арман Амбарцумян поделился выводами, которые сделал после беседы: весной на лед лучше не выходить.

По словам директора школы Натальи Павлюк, на таких уроках у детей развивается чувство ответственности и умение принимать решения в экстренных ситуациях.

«Уверена, после уроков ребята дома с родителями обязательно обсудят, насколько важно соблюдать безопасность и быть внимательным к окружающим», — сказала директор школы.

Инспекторы ГИМС за время учебного года охватывают все школы округа. Следующая встреча пройдет в преддверии каникул и будет посвящена поведению у водоемов в летние дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.