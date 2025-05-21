Сотрудник ГАИ провела занятие по безопасности в школе Королева

В Королеве сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения совместно с представителями юидовского движения («Юные инспекторы движения») и общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» организовали познавательное мероприятие для учащихся начальных классов одной из местных школ, сообщили в пресс-службе округа.

На специально оборудованной площадке — автогородке — автоинспектор подробно разъяснила школьникам основные правила поведения на дороге, познакомив ребят с дорожными знаками и разметкой.

Внимание также было акцентировано на соблюдении мер предосторожности при передвижении на велосипеде и самокате: дети узнали, почему важно правильно надевать защитную экипировку (шлем), как перед поездкой проверить исправность тормозной системы и сигналов транспортного средства.



Мероприятие прошло интересно и увлекательно, предоставляя возможность детям получить важные знания и практические навыки безопасного передвижения по улицам родного города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.