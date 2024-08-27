Сотрудник администрации Реутова вместе с волонтерами доставила гумпомощь в зону СВО

Волонтерская группа посетила две штурмовые бригады и несколько подразделений. Военнослужащим передали комплексы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), необходимые инструменты, маскировочные сети. Также в посылку вошли наборы продуктов питания и средств гигиены.

Волонтерское объединение «Скорая Z помощь» действует в Реутове уже полтора года. Инициаторами его создания стали жители наукограда. Ежемесячно экипажи доставляют помощь бойцам, которую собирают в соответствии с запросами военнослужащих. За время существования объединения в зону СВО было совершено 29 рейсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.