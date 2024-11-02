Раменский округ подписал соглашение о сотрудничестве с Цзиндэчжэньским университетом керамики

Участники объединения Гжель, ГГУ и БФ «Система» из Раменского городского округа посетили центр керамики с целью обмена опытом и повышения уровня мастерства студентов в области народных художественных промыслов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе визита, стороны договорились об организации совместных образовательных и профориентационных мероприятий для школьников, студентов, преподавателей и местного сообщества. Среди которых: проведение Дней карьеры ГГУ и Объединения «Гжель» для абитуриентов, тематические ознакомительные стажировки и производственная практика в Объединении «Гжель», карьерные встречи профильных экспертов и представителей работодателя со студентами, экскурсии и мастер-классы и многое другое.

В ходе посещения, два университета, являющиеся признанными центрами фарфора, — ГГУ и Цзиндэчжэньский университет керамики, подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития культурного обмена и кооперации в области академических исследований.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.