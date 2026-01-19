Сотни жителей Можайского округа приняли участие в крещенских купаниях

сегодня в 06:33

На территории нашего округа в этом году были подготовлены 5 купелей: на территории Ново-Никольского собора в Можайске, на «Святом колодце преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, у Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое, на прудах в деревне Сивково и Павлищево, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Перед погружением в купели и проруби жители посетили водосвятные молебны.

Подготовка к мероприятию велась заранее. Межведомственная комиссия во главе с заместителем главы округа Марией Азаренковой проверила все купели на соответствие требованиям безопасности. В работе участвовали представители МЧС, ГИБДД, медики, спасатели и дорожные службы.

Для обеспечения порядка и безопасности были введены временные ограничения движения транспорта, а к купели в деревне Исавицы организован комфортабельный автобусный маршрут.

В обеспечении безопасности было задействовано 68 человек и 15 единиц техники.

Свыше 200 мест для крещенских купаний будет оборудовано в Подмосковье в 2026 году. Большую часть откроют вечером 18 января, они будут работать до конца дня 19 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.