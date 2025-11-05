Сотни верующих Шатуры вышли на крестный ход в День народного единства

4 ноября — в знаковый для страны день — отмечается сразу два праздника. Их тесно объединяет глубокая духовная традиция и ключевое историческое событие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день православные отмечают один из главных религиозных праздников года. Общегородской крестный ход стал центральным событием в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. Шатуряне с молитвой прошлись по улицам города.

Икону доставили из Преображенского храма села Андреевские выселки. Она является символом возрождения порушенных в годы гонения святынь.

Крестный ход начался от Никольского храма. Священник Иоанн Депутатов напомнил историю праздника, в котором переплелись духовная традиция и историческое событие. Верующие и неравнодушные жители округа пронесли икону, чтобы объединить, сплотить и воодушевить всех на подвиги добра и милосердия.

«Эмоций много. Радостно, приятно было объединиться со всеми. Мы шли всей семьей. Поливал дождь, но никто не свернул. Шли плечо к плечу. Так крестный ход все и закончили — в единстве. Хотелось бы так видеть всю Шатуру», — поделилась впечатлениями шатурянка Марина Афонина.

Более 600 человек вышли на крестный ход.

По окончанию крестного хода благочинный совершил молебное пение о здравии защитников в зоне СВО.

