Сотни людей в Берлине возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в День Победы, сообщает РИА Новости.

Среди участников, которые возложили цветы, были российский посол и сотрудники дипмиссии, а также послы стран СНГ.

Перед входом в Трептов-парк полиция проверяла сумки на предмет наличия советской и российской символикой. Однако многие люди все равно смогли пронести георгиевские ленты и даже знамя Победы.

Ранее немецкая полиция запретила в Берлине 8–9 мая размещение российской символики на советских мемориалах. Были запрещены георгиевские ленты, российские триколоры, маршевые и военные песни, а символы СВО «Z» и «V»