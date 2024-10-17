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Состояние свыше 290 геодезических пунктов Подмосковья обследовано в 2024 году

В полномочия управления Росреестра по Московской области входит деятельность по обследованию и поддержанию в надлежащем состоянии пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей на территории региона, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Координаты пунктов ГГС необходимы кадастровым инженерам для проведения геодезических измерений и создания технической документации, которая является результатом работ по межеванию земельных участков и других объектов недвижимости. На территории Московской области расположено более 2 200 пунктов государственных сетей.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» за 9 месяцев 2024 года управлением:

обследовано состояние 293 геодезических пунктов Московской области;

внесены сведения в ЕГРН о 52 границах охранных зон геодезических пунктов Московской области.

«Государственные геодезические сети играют ключевую роль в реализации национальной программы «Национальная система пространственных данных». Главными задачами управления в области геодезии и картографии, являются обследование состояния геодезических пунктов и внесение в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о границах охранных зон пунктов государственных сетей», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.