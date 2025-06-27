Состояние и безопасность детских площадок в Солнечногорске ежедневно мониторят

В Солнечногорске работают две мобильные бригады для обслуживания детских игровых площадок. Они созданы на базе МБУ «ДЕЗ». Ежедневно, включая выходные, специалисты посменно обследуют порядка 10 — 12 площадок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие проверяют функциональность всех элементов. При обнаружении дефектов — чинят, меняют либо демонтируют. Первейшее внимание уделяют целостности игровых объектов: качелей, каруселей, горок и городков, — чтобы предотвратить случаи детского травматизма.

«Конечно, здесь не обходится и без помощи жителей. Мы видим каждое обращение, и на каждую жалобу мы оперативно реагируем. В день бригады объезжают и ремонтируют порядка 10 — 12 детских площадок. Они работают без выходных дней; следят за тем, чтобы дети не получали травмирование», — отметила начальник управления благоустройства и содержания территории администрации г. о. Солнечногорск Татьяна Попова.

Кроме того, бригады отвечают за текущее содержание. При необходимости подсыпают песок в песочницы, красят лавочки и ограждения, убирают и восстанавливают покрытие, скашивают траву.

Для успешного выполнения задач они оснащены всей необходимой техникой, инструментами и двумя автомобилями.

Обратиться по вопросам содержания детских игровых площадок жители могут по телефону круглосуточной горячей линии: 8(800)201-67-47.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.