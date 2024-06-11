Состояние 250 стел и въездных групп проверили в Подмосковье ко Дню России

Накануне Дня России инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили более 250 въездных стел, а также оценили состояние общественных территорий, которые часто становятся центрами притяжения во время праздничных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В День России Подмосковье традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. Стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление. Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашев.

Коммунальные службы региона обновили внешний вид объектов: очистили от пыли, устранили ржавчину, покрасили конструкции и восстановили освещение. Также приведены в порядок прилегающие территории и зеленые насаждения.

Больше всего работ выполнено в Наро-Фоминском городском округе (16 стел), городских округах Волоколамский и Химки (14), городских округах Подольск и Серпухов (12).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — рассказал Воробьев.