День открытых дверей прошел в Серпуховском военно-спортивном центре «Маргеловец»

В военно-спортивном центре «Маргеловец» прошел день открытых дверей, который собрал множество гостей, интересующихся военной подготовкой и патриотическим воспитанием, передает пресс-служба городского округа Серпухов.

На мероприятии присутствовали инструкторы и курсанты старшей группы, которые продемонстрировали свои навыки.

Центр был основан 11 лет назад с целью формирования у обучающихся патриотического сознания, чувства верности Родине и готовности к выполнению задач по защите Отечества.

В ходе мероприятия гости могли наблюдать за практическими занятиями с воспитанниками клуба. Особенно интересными были демонстрации разборки и сборки автомата Калашникова, снаряжение магазина учебными патронами и основы тактической медицины.

После практической части прошло обсуждение посещения занятий. Гости задавали вопросы о программе обучения, условиях поступления и жизни в Центре.

Запись в ряды курсантов продлится до конца сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.