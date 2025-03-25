Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России

20 марта состоялось первое очное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России в 2025 году, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании был рассмотрен вопрос о наборах открытых данных управления, подлежащих публикации в 2025 году. Данный вопрос на регулярной основе включается в повестку заседаний Общественного совета при Московском областном УФАС России.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по кадровой политике и бюджетному учету.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович.

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