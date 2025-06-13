10 июня 2025 года состоялось первое заседание Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области, в котором приняли участие 19 молодых специалистов в сфере культуры и искусства, представителей учреждений культуры Подмосковья и сотрудников ведомства. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ключевыми темами обсуждения стали задачи и направления деятельности Молодежного совета, содействие Министерству в повышении социальной активности молодежи в сфере культуры, поддержка молодых специалистов в области культуры и искусства, популяризация отрасли и работы в сфере культуры — продвижение профессий, связанных с культурой и искусством, воспитательная работа в сфере культуры — формирование культурных ценностей среди молодежи, поддержка и продвижение молодежных инициатив — помощь в реализации креативных проектов.

«Мы хотим объединить молодых специалистов, чтобы они могли реализовывать свои идеи, обмениваться опытом и влиять на развитие культуры в регионе. Важно, чтобы голос молодежи был услышан, а их конструктивные предложения получали поддержку. Уверен, что Совет станет двигателем позитивных изменений», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Молодежный совет при Министерстве культуры и туризма Московской области является постоянно действующим координационным, совещательным и консультативным органом при Министерстве. Целью его создания стали объединение молодых специалистов для выработки предложений и участия в реализации мероприятий в сфере молодежной политики в Министерстве. Задачи совета — содействие профессиональному, интеллектуальному и нравственному развитию молодых специалистов; адаптация молодых специалистов в трудовом коллективе в период начала их трудовой деятельности; реализация молодежной политики в Министерстве; участие в информировании молодежи о деятельности Министерства; содействие Министерству в повышении социальной активности молодежи.

В состав Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области вошли: председатель совета заведующий структурным подразделением ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Кононюк М.Д.; заместитель председателя совета начальник Управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Московской области Лисовская А.С.; преподаватель эстрадного вокала, артистка, организатор мероприятий и праздников на территории Московской области, студентка ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» Андриянова Д. П.; методист Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области музыкального искусства, реализации дополнительных образовательных программ и получению дополнительного профессионального образования педагогами детских школ искусств Московской области Борисова П.С.; актер театра и кино, телеведущий, поэт Бочков Г.В.; артист балета — ведущий мастер сцены ГБУК МО «Московский областной государственный академический театр балета „Русский балет“ Валиева А.Р.; артист балета — ведущий мастер сцены ГБУК МО „Московский областной государственный академический театр балета „Русский балет“ Геладзе А.Д.; актер театра и кино, продюсер, сценарист, основатель Негосударственного Театра села Данилов Г.Ю.; главный аналитик сектора цифровой трансформации Управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры и туризма Московской области Детина Г.И.; заведующий отделом регионального контроля (надзора) Управления контроля (надзора) и аттестации в сфере туризма Министерства культуры и туризма Московской области Кондрахин А.Ю. и другие.

Деятельность Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области курирует заместитель министра культуры и туризма Московской области Родин П.Н.

Заседания Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области будут проводиться на регулярной основе.

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