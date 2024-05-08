Составлен топ-3 самых посещаемых каруселей Подмосковья за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
Составлен рейтинг самых посещаемых губернаторских каруселей в округах Московской области с 29 апреля по 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
За прошедшую неделю карусели посетили 36,59 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:
- Коломна (более 7 100 человек);
- Ногинск (более 5 600 человек);
- Чехов (более 5 200 человек);
Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.
Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.