Составлен топ-3 самых посещаемых каруселей Подмосковья за прошедшую неделю

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Составлен рейтинг самых посещаемых губернаторских каруселей в округах Московской области с 29 апреля по 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

За прошедшую неделю карусели посетили 36,59 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Коломна (более 7 100 человек);

Ногинск (более 5 600 человек);

Чехов (более 5 200 человек);

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.